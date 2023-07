Trump al momento è in vantaggio in ogni gruppo demografico e in ogni area geografica. Keystone

Donald Trump avanti nei sondaggi rispetto ai rivali repubblicani alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio di New York Times-Sienna, l'ex presidente ha il 54% delle preferenze mentre il governatore della Florida Ron DeSantis il 17%.

L'ex vicepresidente Mike Pence, il senatore Tim Scott e l'ex governatrice del South Carolina Nikki Haley hanno il 3%.

Trump è in vantaggio in ogni gruppo demografico e in ogni area geografica e il sondaggio, mette in evidenza il New York Times, indica come DeSantis non riesca per ora a sfondare.

SDA