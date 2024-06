Trump continua ad avere molti sostenitori. Keystone

La campagna di Donald Trump ha raccolto 53 milioni di dollari in donazioni nelle 24 ore successive al verdetto di colpevolezza per i soldi alla pornostar.

Lo affermano gli stessi responsabili della campagna dell'ex presidente, parlando di una raccolta record realizzata grazie ai piccoli donatori.

Giovedì Donald Trump è stato dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa nel processo penale a New York per i pagamenti occulti alla pornostar Stormy Daniels.

Si tratta di un verdetto epocale. Il tycoon è il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto e fare il commander in chief.

