Davanti ai reporter prima che iniziasse l'udienza, Donald Trump ha nuovamente definito il processo "una caccia alle streghe". Keystone

Donald Trump è arrivato in tribunale a Manhattan per l'udienza delle arringhe conclusive del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figli Donald Jr. ed Eric. La sentenza è attesa in tarda giornata.

Davanti ai reporter prima che iniziasse l'udienza, Trump ha ribadito che il processo è «una interferenza al più alto livello», un'"incostituzionale caccia alle streghe» e ha preannunciato per il pomeriggio una conferenza stampa. Quindi è entrato in aula accompagnato dai suoi legali e dal figlio Eric e ha preso posto nel banco in prima fila.

Il palazzo di giustizia è transennato e blindato dalla polizia, che ha rafforzato le misure di sicurezza dopo l'allarme bomba a casa del giudice Arthur Engoron.

Questi ha già stabilito in precedenza l'esistenza della frode e deve solo quantificare la sanzione. La procuratrice generale Letitia James ha chiesto un risarcimento di 370 milioni di dollari di «guadagni illeciti», ben oltre i 250 milioni finora ventilati, e l'interdizione dell'ex presidente dall'attività imprenditoriale nello Stato di New York.

Si tratterebbe di un colpo durissimo all'impero del tycoon alla vigilia delle primarie repubblicane.

SDA