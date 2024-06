Donald Trump mentre parla a un comizio di Racine, in Wisconsin Keystone

Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden in 6 stati chiave. Lo rivela l'ultimo sondaggio di Emerson College e The Hill.

L'ex presidente supera l'attuale inquilino della Casa Bianca in Arizona (47% a 43%), Georgia (45% a 41%), Michigan (46% a 45%), Nevada (46% a 43% ), Pennsylvania (47%-45%) e Wisconsin (47%-44%).

In tutti e sei gli Stati, il vantaggio di Trump è rimasto lo stesso o è cresciuto rispetto ai sondaggi del mese precedente.

La proiezione mostra anche che Trump ha raggiunto Biden pure nel democratico Minnesota (sono 45% pari), uno stato che ha sostenuto un candidato repubblicano solo 3 volte dalla Grande Depressione.

E il tycoon sbanca pure sulle donazioni: secondo i documenti resi noti giovedì ai media statunitensi, i soldi raccolti dalla sua campagna hanno superato di oltre 60 milioni di dollari quelli incassati da Biden il mese scorso.

La campagna del presidente e il Comitato nazionale democratico insieme hanno raccolto 85 milioni di dollari a maggio, ma quella di Trump e il Comitato Nazionale Repubblicano ne hanno raccolti ben 141 milioni.

