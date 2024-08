Una veduta di Istanbul Keystone

Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato su X l'arresto di 119 persone sospettate di fare parte dell'Isis durante operazioni che si sono svolte in 23 province del Paese su 81, tra cui la capitale Ankara, Istanbul e Smirne.

SDA

Operazioni per catturare sospetti appartenenti al cosiddetto Stato islamico si svolgono regolarmente in Turchia e già la scorsa settimana Yerlikaya aveva annunciato l'arresto di altre 65 persone mentre, secondo dati forniti dalla tv di Stato Trt, dal giugno del 2023 ad oggi circa 3000 sospetti sono stati messi in custodia.

Tra il 2015 e il 2016 la Turchia è stata colpita da numerosi attentati rivendicati dall'Isis che hanno portato alla morte centinaia di persone mentre alla fine di gennaio di quest'anno Ankara ha arrestato due sospetti membri del cosiddetto Stato islamico accusati di avere ucciso un uomo all'interno di una chiesa cattolica a Istanbul.

SDA