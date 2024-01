Donald Tusk si è recato a Kiev. Keystone

La guerra in Ucraina è una lotta «tra il bene e il male». Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk oggi in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

Parlando nella capitale ucraina, il premier polacco Tusk ha dichiarato: «La lotta contro l'aggressore russo è la questione numero uno. In realtà sono a Kiev anche per il bene della sicurezza polacca. Questa non è solo una questione dell'Ucraina. È una questione di sicurezza per l'intero mondo libero, e per la Polonia in particolare, se non altro per via della geografia», riporta Rbc Ucraina.

Tusk ha anche affermato che, sebbene esistano «alcuni conflitti di interessi», Polonia e Ucraina lavoreranno «in spirito di amicizia per risolvere eventuali divergenze il prima possibile».

E ha sottolineato l'importanza di «creare la sensazione che la Polonia sia l'alleato più affidabile dell'Ucraina in questa battaglia mortale contro il male».

SDA