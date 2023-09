Il villaggio di Andriivka è stato liberato, ma è completamente distrutto Keystone

Il villaggio di Andriivka, vicino a Bakhmut, è stato completamente distrutto a causa dei combattimenti e per questo è impossibile issare una bandiera ucraina a testimonianza della vittoria.

Lo sostiene l'addetto stampa della Terza brigata d'assalto Alexander Borodin, che ha parlato a United News, come riportato da Ukrainska Pravda.

Andriivka è «liberata», ma «purtroppo è in uno stato tale che non sono sicuro che sia possibile fissarvi un'asta di bandiera da qualche parte» ha dichiarato Borodin. «Andriivka non c'è più. Diciamo la verità: è completamente distrutta. Ma come terreno, come piazza, è importante. E' un passo importante, dopo il quale potremo fare altri passi per circondarla».

Intanto, l'Ucraina sostiene che la Russia sta cercando di dare la caccia agli aerei da guerra utilizzati negli attacchi alla Crimea. Lo ha dichiarato il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat, citato dal Guardian, riferendosi all'attacco notturno di droni che ha raggiunto la regione occidentale ucraina di Khmelnytsky.

Le forze aeree ucraine hanno dichiarato che la Russia ha sparato 17 droni contro la regione centrale di Khmelnytsky, che ospita la base aerea di Starokostiantyniv. I detriti hanno danneggiato 12 case e mandato in frantumi le finestre di una scuola, ma nessuno è rimasto ferito, secondo quanto riportato dal governatore Serghei Tyurin.

SDA