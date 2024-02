Il presidente francese Emmanuel Macron non esclude l'invio di truppe in Ucraina. Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto ieri sera al termine della Conferenza di Parigi sull'Ucraina che l'invio di truppe occidentali in futuro non può «essere escluso».

«Faremo tutto quello che c'è da fare affinché la Russia non possa vincere questa guerra», ha detto Macron: «per raggiungere quest'obiettivo, tutto è possibile» e l'invio di truppe occidentali, in futuro, non può «essere escluso».

Il presidente francese ha anche annunciato la nascita di una «coalizione» per fornire «missili e bombe di media e lunga gittata» a Kiev. Macron ha affermato che «la priorità delle priorità è la questione delle munizioni» e «tutti i missili e bombe a media e lunga gittata che sono estremamente importanti per gli ucraini».

«Abbiamo oggi 8 coalizioni con diverse capacità che funzionano» ha detto ancora, aggiungendo di voler creare «una nona coalizione». Tale coalizione sarà incaricata degli «attacchi in profondità, per i missili e le bombe a media e lunga gittata. Organizzeremo questa coalizione a cominciare da questa sera».

SDA