Gli agenti di polizia sul posto di un edificio residenziale danneggiato a seguito di un attacco missilistico a Kiev. KEYSTONE

Nuovo violento attacco russo su Kiev: almeno dieci i missili balistici sono stati intercettati in piena notte dalla contraerea ucraina sui cieli della capitale, con i frammenti finiti sulle aree residenziali che hanno causato il ferimento di 53 persone inclusi cinque bambini.

I pezzi dei missili abbattuti hanno anche mandato in frantumi i vetri di un ospedale pediatrico nel quartiere Dniprovskyi, il più colpito, lungo le sponde del Dnipro. «Ci sarà una risposta a tutto questo. Lo faremo», ha promesso il presidente Volodymyr Zelensky. La Russia «ha confermato ancora una volta il suo titolo di paese vergognoso che lancia missili di notte, colpendo aree residenziali, asili e strutture energetiche in inverno».

Il leader ucraino, di rientro dagli Stati Uniti e alla vigilia del Consiglio europeo, ha fatto tappa a sorpresa a Oslo dove ha incontrato i responsabili nordici per discutere di come «incrementare la pressione sull'invasore» russo. La Danimarca ha messo sul piatto un pacchetto di aiuti da un miliardo di euro che verrà presentato domani in parlamento.

«Naturalmente non possiamo vincere senza aiuto», ha avvertito Zelensky dopo il colloquio con il premier norvegese Jonas Gahr Store. «Ma non possiamo perdere perché l'unica cosa che abbiamo è il nostro paese», ha sottolineato.

«In inverno tutto rallenta per molte ragioni»

Sul fronte più propriamente militare, il leader di Kiev, rispondendo alle critiche di fonte americana sulla stagnazione della controffensiva, ha ribadito che «in inverno tutto rallenta per molte ragioni, stiamo parlando della difesa dell'est dello Stato, perché la maggior parte delle truppe russe è concentrata lì. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di truppe. Pertanto, la cosa più importante è contenerli e distruggerli lì».

Secondo l'intelligence americana la Russia ha perso l'87% delle truppe di terra che aveva in servizio attivo prima di invadere l'Ucraina e due terzi dei suoi carri armati.

Ma nonostante queste pesanti perdite, il presidente russo Vladimir Putin è determinato ad andare avanti, come confermano anche i dati forniti oggi dall'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (Sipri): il budget di spesa militare per il 2024 è fissato a 12,765 bilioni di rubli (circa 140 bilioni di dollari), un aumento del 29% in termini reali rispetto a quest'anno, per una percentuale da capogiro del 7,1% del Pil e pari al 35% di tutte le spese statali.

Kiev lavora ad aumentare il sistema di difesa aerea

Intanto, per fronteggiare i rabbiosi attacchi con missili e droni, con il presidente statunitense Joe Biden «abbiamo concordato di lavorare per aumentare il numero di sistemi di difesa aerea in Ucraina», ha detto Zelensky. Secondo Politico, Kiev sarebbe tornata a chiedere una versione con una gittata più lunga degli Atacms, i missili a medio a raggio capaci di colpire un bersaglio a 300 chilometri, rispetto agli attuali forniti da Washington che arrivano a 165.

Una richiesta, rivela Politico, avanzata da Zelensky durante la conversazione con lo speaker della Camera, il repubblicano Michael Johnson. È lo stesso passo che i repubblicani nelle ultime settimane hanno esortato il presidente Biden a fare, inviando la variante di missili più potente. Forse è proprio questo «il segnale positivo» a cui il leader ucraino ha alluso dopo gli incontri a 360 gradi con i rappresentanti della politica americana.

SDA