Rutte: «La Danimarca e i Paesi Bassi forniranno gli F-16 a Kiev»

Gli F-16 sono l'oggetto principale della visita odierna del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei Paesi Bassi. Keystone

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficializzato l'impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire caccia F-16 all'Ucraina.

Durante una conferenza stampa congiunta in una base aerea di Eindhoven il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito affermando che «il terzo punto di oggi è assolutamente storico, potente e stimolante per noi».

«Questo è un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell'Ucraina.»

Rutte dal canto suo ha detto che gli aerei saranno consegnati una volta soddisfatte alcune condizioni, che non ha specificato.

L'Ucraina chiede da tempo i caccia che possono fornire a Kiev un vantaggio in combattimento.

Gli USA sono d'accordo

Zelensky è arrivato nella base nel sud dei Paesi Bassi, giova ricordarlo, due giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invio dei caccia americani F-16 a Kiev, anche se i dettagli della consegna degli aerei in Ucraina non sono stati resi noti.

«Insieme alla First lady e al team, siamo arrivati in Olanda. Come sempre, avremo colloqui sostanziali con il primo ministro Mark Rutte», ha confermato poco dopo mezzogiorno Zelensky sul suo account Telegram.

Ben 42 Jet

Saranno 42 i caccia F-16 che l'Ucraina riceverà in base all'accordo raggiunto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli alleati. Lo sostiene Zelensky sul suo canale Telegram.

«Mark Rutte e io abbiamo raggiunto un accordo sul numero di F-16 da trasferire all'Ucraina, dopo che i nostri piloti e ingegneri avranno completato il loro addestramento. 42 jet. E questo è solo l'inizio», ha aggiunto il presidente ucraino.

SDA