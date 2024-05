Almeno sei persone sono state uccise e circa 40 ferite oggi in un attacco russo contro un ipermercato a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Un attacco descritto come «spregevole» dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Vigili del fuoco spengono un incendio dopo l'attacco russo a Kharkiv, Ucraina, sabato 25 maggio 2024. KEYSTONE/ AP Photo/Andrii Marienko

SDA

«La Russia ha inferto un altro duro colpo alla nostra città di Kharkiv oggi in pieno giorno», ha denunciato Zelensky su Telegram, condannando l'attacco contro un obiettivo «civile». «Solo i pazzi come Putin sono capaci di uccidere e terrorizzare le persone in un modo così spregevole», ha aggiunto.

Secondo il governatore regionale Oleg Synegoubov, l'attacco russo è stato effettuato utilizzando due bombe aeree guidate. «Purtroppo sappiamo già che sei persone sono state uccise sul colpo (...) Quaranta persone sono rimaste ferite, 16 risultano disperse», ha detto.

Intanto, «la Lettonia concorda pienamente con il Segretario Generale della Nato sul fatto che il diritto dell'Ucraina all'autodifesa includa il diritto di attaccare oggetti militari legittimi in Russia. Sosteniamo il Segretario Generale Jens Stoltenberg per l'assenza di restrizioni sulle armi fornite all'Ucraina». Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Riga, Baiba Braze, su X. Le sue parole sono state rilanciate dalla portavoce della Nato, Farah Dakhlallah.

Niente truppe USA in Ucraina

Dal canto suo, Joe Biden ha ribadito sabato che non intende inviare truppe Usa in Ucraina. «Non ci sono soldati americani in guerra e sono determinato a mantenere le cose così ma resteremo al fianco di Kiev», ha detto il presidente durante il discorso per la cerimonia delle lauree all'accademia militare di West Point.

Dal 25 al 27 maggio Sofia ospita la sessione primaverile dell'Assemblea parlamentare della Nato. All'evento partecipano più di 400 rappresentanti di 32 Stati membri dell'Alleanza e da 25 paesi partner.

Sabato e domenica si svolgono i lavori delle cinque commissioni dell'Assemblea parlamentare, mentre per lunedì è prevista la sessione plenaria con la partecipazione del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

