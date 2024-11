Nuove forniture di armi americane in vista per l'Ucraina, prima che entri incarica Donald Trump. Keystone

Il presidente americano Joe Biden ha autorizzato la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina. Lo riporta il «Washington Post» citando alcune fonti. La mossa rafforzerà le difese di Kiev contro l'avanzata delle truppe russe.

SDA

Il via libera segue l'autorizzazione della Casa Bianca all'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio per colpire in Russia.

Le mine autorizzate, secondo un funzionario dell'amministrazione americana, sono quelle che si autodistruggono o perdono la carica, riducendo il pericolo per i civili. Kiev si è impegnata a non usarle in aree densamente popolate.

L'agenzia di stampa russa Tass afferma da parte sua di aver ricevuto conferma dal Pentagono che l'amministrazione americana ha autorizzato «l'uso di mine antiuomo in Ucraina».

A proposito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha detto che l'amministrazione uscente americana «sta facendo di tutto» per continuare la guerra in Ucraina.

Intanto l'AP, citando funzionari statunitensi, riporta che il Pentagono invierà all'Ucraina almeno 275 milioni di dollari in nuove armi, mentre l'amministrazione Biden si affretta a fare tutto il possibile per aiutare Kiev a combattere la Russia prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica.

Tra le armi contenute nel nuovo pacchetto di aiuti vi sarebbero sistemi di razzi di artiglieria ad alta mobilità (Himars), nonché proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm, munizioni anticarro Javelin e altre attrezzature e pezzi di ricambio, secondo i funzionari statunitensi.

SDA