«La Russia sta gradualmente perdendo il controllo del Mar Nero e si ritira verso la parte orientale dello specchio d'acqua. Arriveremo anche lì». Con queste parole di fiducia contenute in un videomessaggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cercato di infondere nuovo ottimismo nella nazione, dopo le valutazioni preoccupate con cui il capo delle forze armate, Valeriy Zaluzhny, aveva descritto una guerra di «posizione e logoramento» che potrebbe avvantaggiare Mosca.

Zelensky in una foto del 10 ottobre (immagine illustrativa). KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

Una nuova pioggia di droni russi si è intanto abbattuta la scorsa notte su varie regioni dell'Ucraina, che teme altri danni alle proprie infrastrutture per la produzione di energia, e quindi per la luce e il riscaldamento, mentre il conflitto entra nel terzo inverno.

Lo Stato maggiore di Kiev ha reso noto che sono stati lanciati 38 velivoli senza pilota e un missile da crociera Kh-59. Quest'ultimo e 24 droni sono stati abbattuti, ma Zelensky ha ammesso che alcuni altri hanno raggiunto i loro obiettivi, in particolare nella regione nord-orientale di Kharkiv.

E per ben cinque volte è stata colpita una non meglio precisata «infrastruttura critica» nella regione occidentale di Leopoli, a soli 70 chilometri dal confine polacco, secondo quanto ha reso noto il capo dell'amministrazione regionale.

L'inverno si avvicina

«Con l'avvicinarsi dell'inverno – ha commentato il presidente ucraino – i terroristi russi cercheranno di causare ulteriori danni. Risponderemo al nemico. Con forza!».

Ma il suo consigliere Mykhailo Podolyak ha ammesso quelle che ha definito «tutte le difficoltà nell'attuale fase della guerra». Difficoltà che per i vertici ucraini possono essere superate solo con un aumento delle forniture di armamenti occidentali. E un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 500 milioni di euro è stato annunciato dalla ministra della Difesa olandese, Kajsa Ollongren, durante una visita di due giorni in Ucraina.

Mosca afferma regolarmente che nessuna nuova fornitura di armi occidentali può cambiare il corso del conflitto, che vede decisamente a proprio favore. L'Occidente intendeva «sconfiggere la Russia sul campo di battaglia», ma «ora canta una diversa canzone», ha detto il presidente Vladimir Putin.

E il ministero della Difesa ha affermato che solo nell'ultima settimana 3.755 soldati ucraini sono stati eliminati, insieme a 21 carri armati e dieci aerei ed elicotteri. Il ministero aggiunge che 28 soldati ucraini si sono «arresi volontariamente per non perire in attacchi suicidi».

Civili uccisi in un bombardamento

Nel frattempo un senatore locale ha denunciato l'uccisione di sette civili e il ferimento di altri sette in un bombardamento delle forze ucraine sugli uffici di un fondo pensionistico e di un centro per l'impiego nella regione meridionale di Kherson. Il fatto sarebbe avvenuto nel villaggio di Chaplinka, situato nella parte della regione controllata dai russi.

Sul fronte politico, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che Zelensky sta «soppesando i pro e i contro» della possibile organizzazione delle elezioni presidenziali, in teoria previste per il marzo del 2024 – in contemporanea con quelle russe -, nonostante la legge marziale e le altre «sfide pratiche» imposte dal conflitto.

L'ex consigliere dell'ufficio di presidenza Oleksi Arestovich, personaggio popolare, ha già annunciato che intende sfidare Zelensky presentandosi candidato. Fra i punti del suo programma vi è la proposta di un ingresso dell'Ucraina nella Nato in cambio della rinuncia alla riconquista militare dei territori occupati dai russi, lasciando che il loro futuro sia oggetto di trattative.

SDA