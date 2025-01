Ursula Von der Leyen ha puntualizzato che "per noi europei, la corsa globale inizia a casa nostra". Keystone

«Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica. Abbiamo a che fare con potenze di dimensioni continentali, che si confrontano tra loro soprattutto in base agli interessi.

Keystone-SDA SDA

Questa nuova dinamica dominerà sempre più sempre più le relazioni tra gli attori globali. Le regole di ingaggio stanno cambiando. A noi europei questa nuova realtà non ci piace, ma dobbiamo affrontarla. I nostri valori non cambiano. Ma per difenderli, alcune cose devono cambiare, dobbiamo essere forti economicamente». Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera.

«Prima di tutto, abbiamo del lavoro da fare qui a casa. Se vogliamo proteggere i nostri interessi e sostenere i nostri valori, dobbiamo anche essere economicamente forti. L'Europa ha tutti gli strumenti per svolgere con successo il suo ruolo nel concerto delle potenze. Abbiamo un settore privato con una lunga tradizione di innovazione. Abbiamo una forza lavoro di prim'ordine. Abbiamo un'infrastruttura sociale unica per proteggere le persone dai grandi rischi della vita. E abbiamo un enorme mercato unico di 450 milioni di persone», ha rimarcato von der Leyen.

«Questo è il nostro porto sicuro in acque agitate, e la nostra leva più forte nei negoziati più difficili. Ma la nostra Unione e il nostro mercato unico hanno bisogno di attenzioni. Per noi europei, la corsa globale inizia a casa nostra», ha puntualizzato.