In Germania, sono aperte dalle 8 di stamani le urne in Sassonia e in Turingia, dove i sondaggi annunciano una forte affermazione dell'ultradestra tedesca.

In entrambi i Laender Alternative für Deutschland (Afd) è classificato come estrema destra dai servizi interni, e raggiungerebbe comunque il 30% dei consensi.

In Turingia, il partito che candida Bjoern Hoecke, condannato da due tribunali per l'uso di slogan nazisti nei comizi, è in testa. Mentre in Sassonia la Cdu del presidente uscente Michael Kretschmer sarebbe leggermente in vantaggio e Alternative für Deutschland è al secondo posto. I partiti al governo con Olaf Schoz, Socialdemocratici Verdi e liberali temono invece una grave sconfitta.

Nell'est della Germania si prevede l'esordio, alla grande, del partito di Sahra Wagenknecht, che fuoriuscita dalla Linke sta strappando voti proprio alla sinistra: per i sondaggi, il partito populista che chiede la fine della consegna delle armi all'Ucraina e delle sanzioni alla Russia, appena nato, otterrebbe in Turingia addirittura il 20% dei voti.

