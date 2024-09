USA 2024: in Pennsylvania il duello Harris-Trump fa aprire gli occhi

Anche quest'anno gli swing states sono decisivi per le elezioni presidenziali statunitensi (foto d'archivio). John Locher/AP

Nelle elezioni presidenziali del 2024, gli swing States saranno ancora una volta decisivi per determinare chi governerà gli Stati Uniti in futuro. Gli elettori della Pennsylvania raccontano l'effetto del duello televisivo tra Harris e Trump.

Il duello televisivo tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris ha lasciato Rosie Torres, da sempre convinta repubblicana, con le idee chiare.

La sua lealtà nei confronti del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, già messa a dura prova dalla sua posizione sull'aborto, è stata distrutta dal dibattito che le ha aperto gli occhi, ha detto.

È giunto il momento di mettere gli interessi del Paese al di sopra del partito, ha detto la 60enne mercoledì a Bristol, un sobborgo di Filadelfia.

Si era già sentita frustrata da The Donald quando un dipendente del 78enne aveva spinto via un rappresentante dell'Arlington National Cemetery che si era opposto al fatto che il team della campagna del tycoon scattasse foto durante la visita alle tombe dei soldati, nonostante l'amministrazione del cimitero proibisca attività politiche di parte all'interno dell'area.

«Ero ancora disposta a votare per Trump», ha detto Torres. Ma quello che l'ex presidente ha fatto al cimitero dei veterani è stato irrispettoso, ha detto. «Mi sembra che al nostro Paese sia stato mancato di rispetto».

Alcuni elettori ancora indecisi

Nella Contea di Bucks, un'area chiave dello Stato della Pennsylvania altamente conteso tra democratici e repubblicani, la gente si sta scervellando su cosa fare a novembre dopo il duello televisivo tra i candidati alla presidenza.

In molti altri luoghi degli Stati Uniti, gli elettori hanno già preso la loro decisione, ma nello swing state tanti sono ancora indecisi.

C'è Mary Nolan, 70 anni, di Bensalem. È registrata come repubblicana da 50 anni. Nel 2016 ha votato per Hillary Clinton, nel 2020 per Trump. Quest'anno il duello in TV non ha facilitato la sua decisione: Harris l'ha colpita e frustrata allo stesso tempo.

Famiglia, casa, morale

Prima del ritiro della candidatura presidenziale del presidente in carica Joe Biden, non era soddisfatta della scelta tra lui e Trump. E non è ancora sicura che ora le cose vadano meglio.

Vuole saperne di più da Harris. Lei e suo marito, che è registrato come democratico, avevano indicato preferenze di partito diverse per avere voce in capitolo come famiglia nelle primarie di entrambi i partiti. I temi più importanti per lei sono l'immigrazione, l'economia e la legge sulle infrastrutture firmata da Biden.

Ciò che apprezza di Harris è che vuole essere una presidente per tutti gli americani. «Non credo che i nostri politici lo dicano spesso». La Nolan prevede di prendere una decisione entro la fine di ottobre, poco prima delle elezioni.

Nel frattempo, è impegnata a raccogliere informazioni. La sua ideologia politica? «Penso che il mondo stia cambiando velocemente. E io ho ancora i miei valori del 1960»: famiglia, casa, morale. Chiunque faccia un'offerta chiara su come vuole migliorare la vita negli Stati Uniti è sicuro di ottenere il suo voto.

Harris ha avuto un buon dibattito, ma ha tralasciato alcune cose. «Non mi è piaciuto che abbia evitato le domande. Quando le sono state poste domande dirette sull'aborto, ci ha girato intorno».

La vicepresidente non è riuscita a rispondere alla domanda sul perché non abbia usato i suoi tre anni e mezzo alla Casa Bianca per portare avanti cose che ora considera importanti.

Ciononostante, Harris ha fatto una buona impressione, al contrario di Trump. Ritiene che le sue politiche siano buone, ma vorrebbe vedere un presidente più stabile e dignitoso «che non grida, non urla e non chiama le persone per nome».

Imbecille: la dichiarazione di Trump

Terry Culleton, un insegnante di inglese in pensione di 68 anni della città di Langhorne, dice che la sua posizione sul lavoro, sui diritti civili e sui diritti umani lo ha reso un democratico.

Harris si è venduta bene e ha comunicato bene i suoi piani, ha detto. Ciò che lo ha stupito sono state le false dichiarazioni di Trump sui migranti in Ohio che si sarebbero nutriti di animali domestici. È stato così idiota, ha detto, che non riusciva a togliersi dalla testa che qualcuno potesse dire una cosa del genere in televisione.

Il dibattito gli ha dato la sensazione di vivere la storia in tempo reale. Si trattava di «democrazia contro qualcosa che si avvicina al totalitarismo». Si trattava di sostenere i governi democratici in contrapposizione al tipo di governo che il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di esportare - con il quale, per quanto ne sa, Trump non ha alcun problema.

«Voterò sicuramente per Trump»

Kelli Surline, di Langhorne, si descrive come largamente disinteressata alla politica, fino a quando non ha iniziato a sentire la pressione dei prezzi più alti. Non ha guardato il dibattito televisivo, anche perché ha già deciso.

«Ho 28 anni e non ho mai visto il Paese così male», ha detto, «voterò sicuramente per Trump».

Ha raccontato di quanto sia stato difficile trovare una casa per sé, per la figlia piccola e per il fidanzato, il 40enne Geoffrey Trush. Non ha funzionato. Vive con la madre. Commentando l'alto costo della vita, ha detto che ogni settimana è una lotta.

«Il problema più grande è che non mi piace lei»

Ron Soto, 86 anni, di Levittown, è da tempo un sostenitore di Trump. Il camionista in pensione e veterano dell'esercito è passato dai democratici ai repubblicani negli anni '90, quando si è reso conto di essere in disaccordo con le posizioni di Bill e Hillary Clinton.

Ha guardato il dibattito televisivo tra Harris e Trump insieme al suo cane Sam. L'immigrazione irregolare è un tema importante per Soto - e Harris non lo ha convinto. «Il problema più grande è che non mi piace lei e non mi piace Joe Biden», ha detto.

Ha prestato servizio nell'esercito dal 1955 al 1963. «Perché diavolo ho rischiato? Per quale motivo? Per poter regalare il Paese? I Democratici possono aprire i cancelli, le porte, e dire a tutto il mondo: "Siete i benvenuti. Entrate pure"». E ha aggiunto: «Queste persone lo hanno rovinato».

C'è anche chi non voterà

Christine Desumma, 50 anni, ex sostenitrice di Trump, è frustrata da entrambi i partiti. Ha detto che non voterà affatto a novembre. È particolarmente stufa dei social media. I dibattiti online stanno creando un cuneo nella sua famiglia, ha detto. Non vuole più sentirne parlare.

Ora si concentra su altre cose. «Sto imparando lo yoga. E mi sono ripresa».

