La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen ha incontrato il vice premier cinese He Lifeng nella provincia di Guangdong. Keystone

Stati Uniti e Cina hanno concordato di tenere «scambi intensi per una crescita equilibrata» al termine dei due giorni di colloqui a Guangzhou tra il segretario al Tesoro, Janet Yellen, e il vice premier cinese, He Lifeng.

«Questi scambi faciliteranno la discussione sugli squilibri macroeconomici, inclusa la loro connessione con la sovraccapacità, e intendono sfruttare questa opportunità per sostenere condizioni di parità per i lavoratori e le imprese americane», ha annunciato Yellen in una dichiarazione diffusa dal Dipartimento del Tesoro.

La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen ha messo in guardia dalle «conseguenze significative» nel caso in cui le aziende cinesi aiutassero la Russia, la cui invasione dell'Ucraina lanciata a febbraio 2022 non è stata condannata da Pechino.

«Il segretario Yellen ha sottolineato che le aziende, comprese quelle della Repubblica popolare, non devono fornire sostegno materiale alla guerra della Russia all'Ucraina, compreso il sostegno alla base industriale della difesa russa, altrimenti ci saranno conseguenze significative», ha riferito il Dipartimento del Tesoro al termine dei colloqui tra Yellen e il vice premier He Lifeng.

Yellen ha anche discusso con He le recenti azioni di sicurezza nazionale, sottolineando che le iniziative «degli Stati Uniti nella sfera economica si basano su preoccupazioni chiaramente definite, con una portata ristretta e implementate in modo trasparente».

L'ex presidente della Federal Reserve ha inoltre ribadito che Washington non sta cercando in alcun modo il «disaccoppiamento dell'economia» americana da quella cinese.

