Joe Biden non sarà perseguito. Keystone

Il procuratore speciale Robert Hur non intende accusare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden né altre persone per la presunta cattiva gestione di documenti classificati in due luoghi legati al presidente.

Lo riferisce l'emittente statunitense CNN citando due fonti vicine alle indagini.

I documenti sensibili erano stati rinvenuti nel garage della residenza di Biden in Delaware e in un ex ufficio a Washington DC.

SDA