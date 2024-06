Stephen Bannon dovrà iniziare a scontare la pena prima che arrivi la sentenza del nuovo ricorso da lui depositato. (foto d'archivio) Keystone

L'ex stratega di Donald Trump, e guru dell'estrema destra americana, Stephen Bannon dovrà iniziare a scontare in una prigione federale la pena di quattro mesi per oltraggio al Congresso entro il 1. luglio. È quanto ha stabilito oggi un giudice federale.

Bannon è stato ritenuto colpevole nell'ottobre 2022 di non essersi presentato per deporre alla commissione di inchiesta della Camera sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e di non averle dato l'accesso ai documenti richiesti.

Il giudice federale Carl Nichols ha ora dato ragione all'accusa ordinando a Bannon di consegnarsi visto che il mese scorso la corte d'appello ha respinto il suo tentativo di capovolgere la sentenza di condanna dell'ottobre 2022.

Bannon dovrà quindi iniziare a scontare la pena prima che arrivi la sentenza del nuovo ricorso da lui depositato. I legali di Bannon hanno infatti presentato un nuovo ricorso alla Corte d'appello del circuito di Washington, chiedendo che questa volta sia l'intera assise, e non solo tre giudici, a valutarlo.

