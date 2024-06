Hunter Biden è arrivato in tribunale a Wilmington accompagnato dalla moglie. Keystone

Hunter Biden è arrivato in tribunale a Wilmington (Delaware) per il primo giorno del processo a suo carico per l'acquisto e il possesso di un'arma mentre faceva uso di droghe.

SDA

In aula sono presenti anche la moglie Melissa Cohen Biden, la madre, la First Lady Jill Biden, che oggi festeggia il suo 73esimo compleanno, e la sorella Ashley Biden.

Oggi nel corso della prima giornata del processo sarà avviata la selezione della giuria che sarà poi chiamata a decidere se ritenere Hunter Biden colpevole o meno.

Per Joe Biden il procedimento contro il figlio è un test considerata l'infuocata corsa alla Casa Bianca e la condanna di Donald Trump.

bt