"Gli errori li ho commessi io, non mio padre", ha dichiarato Hunter Biden, figlio del presidente degli Usa.

«Ho commesso molti errori nella mia vita e ho sprecato privilegi e occasioni. Ma non ho mai coinvolto mio padre nei miei affari».

Lo ha detto Hunter Biden in una dichiarazione prima di testimoniare a porte chiuse davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nell'ambito dell'indagine sul procedimento di rinvio a giudizio (impeachment) del presidente americano, Joe Biden.

«Gli errori li ho commessi io, non mio padre», ha dichiarato. «Sono qui oggi per fornire l'unico fatto incontestabile che dovrebbe porre fine alla falsa premessa di questa inchiesta: non ho coinvolto mio padre nei miei affari», ha detto Hunter.

«Non ho mai coinvolto mio padre nei miei affari. Né quando esercitavo la professione di avvocato, né nei mie investimenti o transazioni nazionali o internazionali o come membro del consiglio di amministrazione. Mai», ha sottolineato.

I repubblicani accusano Joe Biden di essere stato coinvolto nei controversi affari all'estero del figlio, ma finora non sono riusciti a dimostrarlo. Non solo, qualche giorno fa è stata arrestata la talpa della polizia federale statunitense Fbi Alexander Smirnov per aver mentito alla stessa Fbi inventando le accuse di corruzione contro il presidente e Hunter.

SDA