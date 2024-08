È il discorso della vita per Kamala Harris. sda

Lo ha provato per intero, con tanto di monitor, almeno tre volte, in tre città diverse e con tre fusi orari diversi. È il discorso della vita per Kamala Harris, quello che aspettava di pronunciare dal 2020 quando tentò di candidarsi alla nomination democratica e fu sconfitta da Joe Biden, e che ora non può sbagliare.

A soli 75 giorni dal voto, la vice presidente ha capito subito dopo essere stata scelta dal commander-in-chief che quello d'accettazione e i dibattiti a settembre sarebbero stati i momenti chiave della sua breve corsa alla Casa Bianca, quelli in cui si gioca il tutto per tutto.

Per questo il suo intervento verte sui temi a lei più cari: la sua storia di figlia di immigrati della classe media, la sua carriera da procuratore, la sua visione di gioia e speranza in contrasto con l'oscurantismo e le divisioni di Donald Trump – non a caso il tema della serata è «For our Future» – e la rivendicazione del patriottismo come un valore dei democratici e non solo appannaggio di un certo estremismo di destra.

Ma c'è spazio anche per l'immigrazione, uno dei temi caldissimi di questa campagna, e per la guerra a Gaza, altra nota dolente dell'amministrazione Biden sulla quale finora la candidata non ha voluto sbilanciarsi.

La «guerriera gioiosa» è pronta e consapevole

Il principale autore del discorso che sancirà la nomination è Adam Frankel, ex speech writer di Barack Obama e ora stretto consigliere di Harris. Ma persone informate riferiscono che la vice presidente ha rivisto il discorso riga per riga dando il suo contributo e modificandolo.

E poi lo ha provato almeno tre volte, qui a Chicago nell'albergo in cui alloggia - il Park Hyatt Hotel -, all'Howard University di Washington, il più prestigioso college per neri d'America, e in Arizona, durante la sua prima visita nello Stato in bilico.

Nel giorno del suo decimo anniversario di matrimonio con Doug Emhoff, la «guerriera gioiosa» è pronta e consapevole che questo intervento le offre la possibilità di rivolgersi ad un pubblico più vasto, soprattutto indipendenti e moderati, di cui ha bisogno per vincere a novembre visto che la gara è ancora molto serrata.

Harris in vantaggio nei sondaggi

Negli ultimi sondaggi la vice presidente supera il tycoon di tre o quattro punti e ha persino riconquistato posizioni negli Stati cruciali e in bilico come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania.

Se vuole sconfiggere Trump, tuttavia, Harris deve riuscire nel difficile compito di presentarsi come una leader nuova, nonostante faccia parte di dell'amministrazione uscente, e allo stesso tempo contrastare l'immagine di «pericolosa estremista» che il tycoon e il candidato alla vicepresidenza JD Vance stanno cercando ad affibbiarle. Per questo ha mitigato alcune delle posizioni più progressiste della campagna presidenziale 2020.

Ecco gli altri interventi

Tra i relatori che scaldano il palco dello United Center prima del momento clou ci sono l'astro nascente dei democratici, la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, e il senatore dell'Arizona Mark Kelly, in corsa fino all'ultimo per essere nominato numero due di Harris; il senatore della Pennsylvania Bob Casey e la senatrice del Wisconsin Tammy Baldwin.

Poi le testimonianze della deputata della Georgia Lucy McBath, il cui figlio diciassettenne è stato ucciso in un tragico episodio di violenza delle armi, e Gabby Giffords, l'ex deputata dell'Arizona sopravvissuta a un tentativo di omicidio, insieme ad altri sopravvissuti di questa piaga americana.

In questo contesto si inserisce l'intervento dei cosiddetti «Tennessee Three», i tre deputati espulsi dalla Camera statale dopo aver chiesto un'azione sul controllo delle armi.

Per quanto riguarda, invece, la parte musicale, dopo Stevie Wonder e John Legend la star dell'ultimo giorno della convention è Pink, da mesi impegnata nella lotta per i diritti riproduttivi.

