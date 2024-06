Il presidente Usa Joe Biden durante il dibattito televisivo di ieri sera contro lo sfidante Donald Trump Keystone

Il presidente americano Joe Biden «non abbandonerà» la corsa alle elezioni 2024. Lo afferma il portavoce della campagna di Biden Seth Schuster, secondo quanto riportato da The Hill.

SDA

In precedenza, i media americani hanno riportato che i democratici stanno discutendo in privato della possibilità di sostituire Joe Biden nel ticket presidenziale dopo la deludente performance nel dibattito con Donald Trump. Secondo i media, fra le fila democratiche la pressione su Biden per farsi da parte aumenta.

«Sono molto preoccupato», ammette un democratico del Congresso con il Wall Street Journal, augurandosi che «non sia troppo tardi per sostituirlo». «I partiti esistono per vincere e l'uomo sul palco con Trump non può vincere. Questo timore aumenterà le richieste affinché si faccia da parte», ha aggiunto con il New York Times un altro democratico.

SDA