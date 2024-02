Joe Biden è un 81enne "sano e robusto" , secondo il medico della Casa Bianca. Keystone

Joe Biden è in grado di svolgere le sue funzioni. Lo ha stabilito il medico del presidente dopo un check-up di circa due ore e trenta.

«Fit», tre semplici lettere che per il partito democratico e una parte degli americani rappresentano un grande sollievo. Biden è «adatto ad assolvere con successo i suoi doveri di presidente, capo di Stato e commander in chief», ha stabilito il medico della Casa Bianca dopo l'annuale check-up all'ospedale militare di Washington durato circa due ore e mezza.

Un controllo meticoloso della salute del presidente in un momento delicato della campagna elettorale con gli avversari repubblicani che l'attaccano perché «troppo anziano» e «confuso» e gli elettori democratici che temono non sia in grado di affrontare altri quattro anni da presidente.

Biden «si sente bene», è un 81enne «sano e robusto» e, rispetto all'anno scorso, «non ci sono cambiamenti significativi», si legge nella sintesi del dottor Kevin O'Connor diffusa dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. «Pensano che sia troppo giovane, per questo mi controllano», aveva scherzato il presidente prima che uscisse il referto.

Eppure, al di là delle strumentalizzazioni politiche, nelle sue ultime uscite pubbliche Biden è apparso appannato, stanco, poco lucido. Di recente ha scambiato Emmanuel Macron con François Mitterand, Angela Merkel con Usaelmut Kohl e il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi con quello messicano.

Secondo un sondaggio della Quinnipiac University di una settimana fa, il 67% degli elettori americani pensa che Biden sia «troppo vecchio per un altro mandato» e per il 62% non ha «l'idoneità fisica e mentale».

«Vuole continuare a ottenere risultati per gli americani come ha detto negli ultimi tre anni», ha assicurato la portavoce nel giorno in cui l'82enne leader repubblicano al Senato Mitch McConnell ha annunciato il ritiro dopo quasi 40 anni a Capitol Hill per lasciare spazio a «una nuova generazione di politici» oltre che per una serie di problemi di salute. «Sono scelte personali», ha liquidato la questione Jean-Pierre.

SDA