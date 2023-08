Un bambino di 3 anni è morto su un autobus noleggiato dallo Stato del Texas mentre trasportava richiedenti asilo dalla città di confine di Brownsville a Chicago.

Migranti aspettano in fila vicino alla recinzione di confine sotto la sorveglianza della Guardia Nazionale del Texas per entrare a El Paso, Texas, 10 maggio 2023. KEYSTONE

Lo spostamento è avvenuto nell'ambito del programma del governatore repubblicano Greg Abbott per inviare migranti dal Texas alle città gestite dai democratici in altri Stati. Lo scrive il New York Times.

Anche i genitori del bambino erano sull'autobus quando il bambino ha iniziato a mostrare sintomi di malessere, tra cui febbre e diarrea, prima di perdere conoscenza, secondo quanto riferito dal deputato democratico Joaquin Castro.

Il Dipartimento per la gestione delle emergenze del Texas, che gestisce il programma lanciato da Abbott, ha confermato la morte del piccolo, precisando che ogni passeggero sull'autobus era stato vagliato dalla polizia di frontiera e che, prima che i migranti salissero sul mezzo, erano state controllate le loro temperature ed era stato chiesto loro se avessero bisogno di assistenza medica.

«A seguito di questo controllo, prima dell'imbarco, nessun passeggero ha presentato febbre o preoccupazioni mediche», ha sottolineato il dipartimento. Il decesso, la cui causa non è stata ancora accertata, risale a giovedì.

SDA