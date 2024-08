Il portavoce John Kirby ha sostenuto che una tregua a Gaza è vicina. Keystone

«Siamo più vicini che mai ad un accordo sul cessate il fuoco» a Gaza. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti.

SDA

In precedenza, lo stesso Kirby aveva dichiarato che gli Stati Uniti «non vogliono un'escalation» del conflitto in Medio Oriente e una «guerra totale» nella regione.

Gli Usa, ha aggiunto, stanno «lavorando duramente per tentare di evitare un'escalation, ma non possiamo essere sicuri al 100% di avere successo». «È per questo che il presidente Biden ha ordinato l'invio di risorse militari aggiuntive nella regione».

Stando a Kirby, inoltre, «se ci sarà un'escalation» in Medio Oriente gli Stati Uniti sono «pronti a difendere Israele e noi stessi nel modo appropriato

SDA