Un americano con autismo la cui esecuzione è stata sospesa all'ultimo minuto, dovrà testimoniare oggi davanti ai funzionari eletti nel Texas sulla sua controversa condanna per la morte di un bambino scosso.

Immagine illustrativa d'archivio. sda

SDA

Robert Roberson, 57 anni, è per ora sfuggito all'iniezione letale prevista per il 17 ottobre ma la Corte suprema gli ha concesso per ora solo una proroga.

Roberson è stato condannato a morte per la morte della figlia di due anni, avvenuta nel 2002, attribuita alla sindrome del bambino scosso, una diagnosi che da allora è stata ampiamente contestata.

SDA