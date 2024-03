Un frame della pubblicità di Joe Biden Youtube

Guerra di spot sull'età di Joe Biden. Il presidente ha speso 30 milioni di dollari per lanciare nei principali Stati in bilico uno spot dove cerca di trasformare a suo vantaggio la sua età, considerata un tallone d'Achille elettorale.

«Guardate, non sono un ragazzo giovane. Non è un segreto», dice sorridente Biden, parlando direttamente alla telecamera. «Ma il punto è questo: capisco come ottenere le cose per il popolo americano».

Lo spot include anche una scena tagliata. Dopo il consueto annuncio che Biden ha approvato il messaggio, una voce fuori campo gli chiede di fare un'altra ripresa. «Guarda, sono molto giovane, energico e bello. Per cosa diavolo lo sto facendo?» risponde, lanciando un sorriso malizioso prima che lo schermo diventi nero.

La nuova clip, intitolata «For You», rappresenta un cambiamento di tono. Il suo scherzare in modo familiare potrebbe attrarre il voto cruciale degli elettori più giovani, tant'è che che lo spot verrà trasmesso su canali popolari in questa fascia di età, tra cui Espn, Adult Swim e Comedy Central.

Trump lancia uno spot in cui Biden appare balbettante

Trump – che ha solo 4 anni meno di lui – ha lanciato invece uno spot di trenta secondi in cui Biden appare balbettante, incapace di mettere insieme una frase intera, mentre inciampa e cade lungo gli scalini che portano all'Air Force One. Poi, il messaggio: «Se vincerà, può sopravvivere fino al 2029? Ma la domanda vera è: noi possiamo?».

Lo staff di Biden ha definito il messaggio un «attacco alla giugulare» e una «manovra azzardata e malata di una campagna in difficoltà, incapace di difendere il progetto estremista di Trump che punta a vietare l'aborto, separare le famiglie, alzare i costi per la classe media, togliere l'assistenza sanitaria ai deboli e seminare caos e divisioni».

«Trump – ha aggiunto Ammar Moussa, portavoce della campagna Biden – ha provato questa strategia quattro anni fa ed è stato preso a calci nel sedere da Joe Biden». «Invece – ha aggiunto – avrebbe dovuto cercare di mettersi in sintonia con decine di milioni di americani per capire perché verrà battuto di nuovo a novembre».

SDA