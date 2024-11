Il presidente eletto Donald Trump e il governatore della California Gavin Newsom in una foto del 2018 Keystone

Primo scontro politico tra il presidente eletto e uno dei governatori dem che preparano la «resistenza». Trump ha attaccato Gavin Newsom, che guida la California, dopo che ha convocato una sessione speciale del parlamento per rafforzare le difese legali contro di lui.

SDA

«Il governatore Gavin Newscum (soprannome offensivo, scum significa feccia, ndr) sta cercando di uccidere la splendida California. Sta usando il termine 'Trump-Proof' come un modo per fermare tutte le grandi cose che possono essere fatte per rendere la California di nuovo grande, ma ho appena vinto le elezioni in modo schiacciante», ha scritto su Truth.

«Le persone – prosegue – sono costrette ad andarsene a causa delle sue, e di altri, decisioni politiche folli, come l'assurdo reindirizzamento di milioni di galloni d'acqua al giorno dal nord verso l'oceano pacifico, invece di usarla gratuitamente per le città, i paesi e le fattorie disseminate in tutta la California. Stanno rendendo impossibile costruire un'auto a prezzo ragionevole, la catastrofe dei senzatetto è fuori controllo e il costo di tutto, in particolare della spesa, è fuori controllo. Inoltre, come 'agente' per gli Stati Uniti d'America sulle elezioni e il voto, chiederò che il documento d'identità e la prova di cittadinanza siano una parte necessaria e fondamentale del processo di voto».

Il post di Trump è arrivato un giorno dopo che Newsom ha annunciato che i parlamentari statali si sarebbero riuniti per intraprendere un'azione legislativa immediata per contrastare gli attacchi previsti del tycoon all'aborto, ai veicoli elettrici, all'immigrazione e agli aiuti federali per i disastri. La California è uno dei diversi stati blu che hanno annunciato mosse preventive per difendersi dalle politiche di Trump.

SDA