La testimonianza di Donald Trump è durata appena un minuto e 30 secondi. Keystone

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di testimoniare in sua difesa al processo di diffamazione della scrittrice E. Jean Carroll a New York. La sua testimonianza è durata un minuto e 30 secondi, riporta la CNN.

«Non so chi sia questa donna, non l'ho mai incontrata», ha detto Trump mentre saliva sul palco dei testimoni – parole pronunciate a voce alta e per le quali l'ex presidente è stato ripreso dal giudice.

Quindi ha giurato dal banco dei testimoni e ha detto il suo nome per intero, «Donald Trump», e si è poi seduto. La prima domanda che gli è stata rivolta dal suo avvocato ha riguardato la sua precedente testimonianza nel caso e se confermava quanto allora dichiarato. L'ex presidente ha risposto di sostenere la sua precedente testimonianza al «100%».

Quando gli è stato chiesto se sosteneva la sua precedente deposizione in cui negava di aver assalito Carroll, Trump ha detto «100% sì». Quando gli è stato chiesto se le sue dichiarazioni intendessero danneggiare Carroll, l'ex presidente ha dichiarato che «voglio difendermi, difendere la mia famiglia e francamente la presidenza». La sua testimonianza è finita così. La corte si è aggiornata a domani.

Lasciando l'aula – riporta la CNN – Trump è stato sentito lamentarsi sulla sua impossibilità di esprimersi: «Questa non è l'America». Il giudice Lewis Kaplan aveva imposto come condizione per l'intervento Trump rigidi paletti, negoziando per 10 minuti con il legale dell'ex presidente prima che salisse sul banco dei testimoni.

SDA