Tutti i sondaggi suggeriscono che Donald Trump correrà come candidato repubblicano contro il presidente Biden. Keystone

Solo Nikki Haley ostacola Donald Trump nella battaglia per la nomination presidenziale repubblicana. L'esperta di Stati Uniti Claudia Brühwiler spiega cosa significherebbe una rielezione di Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te Ron DeSantis ha mollato, Nikki Haley rimane l'ultima rivale di Donald Trump nella corsa alla candidatura presidenziale repubblicana.

Secondo l'esperta di Stati Uniti Claudia Brühwiler, i democratici stanno deliberatamente alimentando i timori sulle conseguenze di un'eventuale rielezione di Trump alla presidenza.

Un’informazione costante sui processi in cui è coinvolto Trump motiverebbe gli elettori indecisi a votare per i democratici – non necessariamente per Biden, ma contro Trump.

Brühwiler ritiene inoltre premature le previsioni secondo cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi dalla NATO e interrompere gli aiuti all'Ucraina se Trump fosse eletto.

La sua elezione avrebbe probabilmente anche conseguenze economiche, in particolare per l'Europa. Mostra di più

Dopo il ritiro di Ron DeSantis, Nikki Haley è l'unica a resistere ancora alla rinnovata candidatura repubblicana di Donald Trump alle presidenziali. Finora invano: dopo l'Iowa, Trump vince anche le primarie in New Hampshire, anche se non con un margine molto ampio come invece lasciavano presagire i sondaggi.

Per l'esperta statunitense Claudia Brühwiler, tuttavia, lo spettacolo non è ancora finito, anche se le possibilità di Haley sono scarse. In un'intervista a blue News spiega le conseguenze della rielezione di Trump alla carica più potente del mondo.

Signora Brühwiler, pensa che la rivale di Trump, Nikki Haley, abbia qualche possibilità di diventare la candidata repubblicana?

In inglese si dice: «It's an uphill battle» (È una battaglia in salita ndr.). Le possibilità di Nikki Haley ci sono sicuramente, ma sono molto ridotte. Tutti i risultati dei sondaggi finora sono chiaramente a favore di Donald Trump. Ma questo non esclude la possibilità che la 52enne possa sviluppare uno slancio e ribaltare la situazione. La probabilità che ciò accada non è particolarmente alta, ma c'è.

Come valuta le possibilità di rielezione di Trump?

L'esperta Claudia Brühwiler Canton Argovia La Professoressa Claudia Franziska Brühwiler ha conseguito un dottorato in scienze politiche, è esperta di Stati Uniti e docente presso l'Università di San Gallo. La sua ricerca si concentra sul conservatorismo americano e sulla cultura politica americana.

Al momento, i sondaggi sono a favore di Trump e contro Joe Biden, ma la differenza è molto ridotta. E c'è ancora molto tempo fino a novembre perché il presidente in carica possa cambiare la narrazione a suo favore. Il problema principale di Joe Biden è, da un lato, che gli americani vedono la situazione economica peggiore di quanto non sia. Deve convincere le persone che stanno meglio di quanto l'umore generale suggerisca.

E dall'altro lato?

Molte persone che hanno votato per Biden nel 2020 non sanno ancora se lo faranno di nuovo. Ma ci sono molti elementi che suggeriscono che sarà così, perché ora gli verrà regolarmente ricordato perché si sono mobilitati nel 2020. Le innumerevoli apparizioni in tribunale di Trump serviranno da promemoria.

Ma si potrebbe anche sostenere che i processi contro Trump gli hanno fatto più bene che male e gli hanno dato un palcoscenico. Condivide questa valutazione?

La questione è quale effetto si considera. Non avrà un grande impatto sui sostenitori di Trump. E i processi non avranno nemmeno un effetto deterrente su molti elettori repubblicani che non vedono in Trump il candidato ideale perché sono principalmente avversari dei democratici. Di conseguenza, inghiottiranno semplicemente la pillola amara dell'eventuale nomina del tycoon.

Un altro effetto, però, sarà che per molte persone ora insoddisfatte delle politiche di Biden, l'odio per Trump supererà la loro mancanza di soddisfazione nei confronti del candidato democratico. Per loro, la copertura dei processi è un promemoria costante di questa mentalità. Li spingerà a votare di nuovo democratico, non per Biden ma contro Trump.

Alcuni media e osservatori prevedono grandi cambiamenti se Trump tornasse al potere e si ipotizza l'instaurazione di una dittatura: condivide queste preoccupazioni?

Considero tali paure in modo critico. Se fosse eletto, non ci sarebbe certamente un democratico impeccabile al potere. Ciò è stato particolarmente evidente nel modo in cui ha affrontato la sconfitta elettorale di quattro anni fa. Ma già nel 2016 si temeva che avrebbe semplicemente governato. E nonostante la maggioranza repubblicana al Congresso, al Senato e alla Corte Suprema, emerse un Governo repubblicano relativamente convenzionale.

Alcune cose saranno un po' diverse ora, perché Trump ha nuove persone intorno a sé. Ma i segnali sono buoni per i democratici, in quanto molte previsioni ipotizzano che saranno in grado di mantenere la Camera dei Rappresentanti. Questo dovrebbe già bloccare in qualche modo le politiche del tycoon. Anche la Corte Suprema non si è sempre pronunciata a favore del governo Trump, nonostante sia dominata dai conservatori. A questo proposito, bisogna chiedersi chi potrebbe avere interesse ad alimentare i timori di una possibile dittatura.

Ha una risposta a questa domanda?

Al momento, il principale argomento di Joe Biden contro Trump è che un voto per il tycoon è un voto contro la democrazia. Di conseguenza, sta alimentando questi timori. Anche se non può essere compito di un presidente indebolire ulteriormente la fiducia nelle istituzioni e la loro tenuta. Si sta dando l'impressione che il presidente possa fare qualsiasi cosa, ma non è così.

Trump non è un amico della NATO. Quali conseguenze avrebbe la sua rielezione per la guerra in Ucraina?

È vero che Trump è stato finora molto scettico sugli aiuti militari statunitensi all'Ucraina. Per questo motivo Zelensky ha recentemente cercato un dialogo diretto con lui. Allo stesso tempo, sappiamo che Donald Trump non segue sempre le sue stesse parole. Ha spesso accarezzato l'idea di un'uscita degli Stati Uniti dalla Nato e ha tratto grande piacere dai timori che queste dichiarazioni hanno scatenato. Credo quindi che sia prematuro fare previsioni catastrofiche.

Sicuramente continuerà a spingere affinché l'Europa si assuma maggiori responsabilità per la propria sicurezza. Ma non lo vedrei come un punto fermo nel togliere radicalmente gli aiuti all'Ucraina. Può certamente essere persuaso, come ha dimostrato nel suo primo mandato. E gli piace l'immagine di poter agire come un salvatore.

Secondo lei, quali altre conseguenze avrebbe per l'Europa un secondo mandato di Trump?

Ha già annunciato che la politica economica degli Stati Uniti diventerà molto più protezionistica. Il tono e l'approccio nei confronti della Cina diventeranno più duri. Questo potrebbe anche aumentare la pressione su molti Paesi europei affinché creino esuberi nelle loro catene di approvvigionamento per mantenere una posizione favorevole negli scambi commerciali con gli Stati Uniti.

Per Trump il libero scambio è il nemico. Durante la campagna elettorale ha annunciato una tariffa universale del 10% sulle importazioni da tutti i Paesi e si è definito «l'uomo delle tariffe».

Ma anche in questo caso, non appena ciò avrà conseguenze negative per l'economia americana, tale «tariffa» scomparirà di nuovo rapidamente.

Quindi «America First», ma non a qualsiasi costo?

Esattamente, soprattutto non al prezzo che potrebbe costargli i suoi sostenitori.