La Haley è originaria proprio del South Carolina. Keystone

Le prossime tappe delle primarie presidenziali repubblicane saranno Nevada e South Carolina. Nel Silver State però non ci sarà duello diretto tra Donald Trump e Nikki Haley.

L'ex ambasciatrice all'Onu ha scelto infatti di partecipare alle primarie statali del 6 febbraio e non, come il tycoon, ai caucus del partito che si terranno due giorni dopo e che assegneranno i 26 delegati in palio. Per questo l'ex presidente afferma di aver «già vinto al 100%» in quello Stato.

I due rivali torneranno a sfidarsi il 24 febbraio in South Carolina, 'home state' di Haley, che qui è nata ed è stata governatrice due volte sino al 2015.

Ma Trump era avanti di circa 30 punti negli ultimi sondaggi, benché non sia ancora stato calcolato come si distribuiranno i voti di alcuni candidati che si sono ritirati.

In ogni caso l'elettorato del Palmetto State è più conservatore ed evangelico del New Hampshire, quindi sarà più difficile una rimonta dell'ex ambasciatrice all'Onu.

La prima vera tappa delle primarie dem sarà invece il 3 febbraio in South Carolina, dopo il cambio di calendario deciso dal partito per far partire la corsa da uno Stato che rifletta meglio la diversità del Paese.

È lo Stato che nel 2020, col decisivo voto afroamericano, ha dato la spinta a Joe Biden nella sua gara, dopo i passi falsi iniziali.

Il 6 febbraio seconda tappa in Nevada con i tradizionali caucus sostituiti dalle primarie dopo il caos dei risultati del 2020.

SDA