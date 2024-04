I residui bianchi di un estintore segnano il punto a Collect Pond Park dove un uomo si è dato fuoco fuori dal tribunale penale di Manhattan. KEYSTONE

Una persona si è data fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso il processo a Donald Trump. La polizia ha spento le fiamme, poi l'uomo è stato portato via in ambulanza. Lo riferiscono i giornalisti della CNN presenti sul luogo.

SDA

L'uomo sembra essere «un cospirazionista» ed è in condizioni critiche. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa.

SDA