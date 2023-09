Il presidente serbo Aleksandar Vucic (a sinistra) oggi a Bruxelles. Keystone

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha parlato di «insuccesso» nel nuovo faccia a faccia con il premier kosovaro Albin Kurti oggi a Bruxelles, unitamente con i mediatori europei.

Parlando al termine dell'odierno round negoziale, Vucic ha detto che la parte serba ha accolto una proposta di compromesso avanzata dalla Ue, Kurti no.

«Tutti abbiamo le proprie proposte. Gli albanesi (kosovari) hanno le loro, noi le nostre, alla fine noi come Serbia abbiamo accolto una proposta di compromesso dell'Ue nonostante non sia facile per noi, ma Kurti non lo ha fatto, e l'incontro si è concluso», ha detto Vucic citato dai media serbi.

«È evidente che Kurti cerca di evitare la creazione della Comunità delle comunità a maggioranza serba in Kosovo, e questo è la sostanza di tutto», ha aggiunto Vucic.

SDA