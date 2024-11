La Cina si augura che la collaborazione con Donald Trump possa essere fruttuosa. (Immagine d'archivio). Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Donald Trump per la rielezione a presidente Usa, auspicando che i due Paesi trovino la strada giusta «per andare d'accordo nella nuova era» e per gestire «in modo adeguato le divergenze».

Xi Jinping, nel resoconto riportato dalla Cctv sul messaggio presidenziale, ha sottolineato che «la storia ci mostra che Cina e Stati Uniti possono trarre vantaggi dalla cooperazione e perdere dal confronto». Una relazione sino-americana «stabile, sana e sostenibile è in linea con gli interessi comuni di entrambi i Paesi e con le aspettative della comunità internazionale», ha aggiunto Xi.

Nel messaggio di congratulazioni a Trump, Xi ha chiesto a Washington e Pechino di «rafforzare il dialogo e la comunicazione» e di «gestire in modo adeguato le differenze». I due Paesi devono «trovare un modo corretto per andare d'accordo in questa nuova era, per il bene di entrambi i Paesi e del mondo», ha aggiunto il leader cinese, che ha detto di sperare «che entrambe le parti rispettino i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa».

La vittoria di Trump ha gettato le basi di una nuova era di incertezza negli Stati Uniti e nel mondo, con possibili cambiamenti nei rapporti tra Usa e Cina, logorati negli ultimi anni da tensioni quali il commercio, la supremazia hi-tech e lo status di Taiwan. Durante la campagna elettorale, The Donald ha promesso di imporre dazi del 60% su tutti i beni made in China diretti verso gli Stati Uniti.

Secondo la Cctv, anche il vicepresidente cinese Han Zheng ha inviato un messaggio di congratulazioni al vicepresidente eletto J.D. Vance.

