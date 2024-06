Il presidente cinese Xi Jinping (foto d'archivio) Keystone

Il presidente Xi Jinping sarà al summit dei leader dei Paesi Sco (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai) dove incontrerà in base alle previsioni il presidente russo Vladimir Putin e avrà due visite in Kazakhstan e Tajikistan il 2-6 luglio.

SDA

«Il presidente Xi Jinping sarà presente al 24esimo meeting dei capi di Stato dello Sco dell'Astana», in Kazakhstan, e terrà visite di stato in Kazakhstan e Tajikistan, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in una nota.

Dello Sco fanno parte Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e Uzbekistan.

SDA