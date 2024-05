Il presidente cinese Xi Jinping (foto d'archivio) Keystone

Il presidente Xi Jinping ha auspicato che Cina e Francia possano vivere un futuro ancora più radioso delle relazioni bilaterali con «nuovi contributi alla pace, alla stabilità e allo sviluppo nel mondo».

SDA

E ciò rappresentando un ottimo esempio per i Paesi con diversi sistemi sociali di coesistenza in pace e di cooperazione vantaggiosa per tutti.

È quanto ha detto Xi in un intervento letto ieri al suo arrivo all'aeroporto di Parigi Orly, dove è stato ricevuto dal premier francese Gabriel Attal, rilevando che «una crescente relazione Cina-Francia non solo porta benefici a entrambi i popoli, ma fornisce anche stabilità ed energia positiva al mondo turbolento».

Durante la visita in Francia, Xi ha detto che avrà un approfondito scambio di opinioni con l'omologo Emmanuel Macron sulla crescita dei legami bilaterali e Cina-Europa nelle nuove circostanze, nonché su dossier principali internazionali e regionali nel mondo di oggi.

«Spero che questa visita contribuisca a consolidare la nostra amicizia di lunga data, a rafforzare la fiducia politica, a creare consenso strategico e ad approfondire scambi e cooperazione in vari campi», ha rilevato il leader cinese, in un resoconto diffuso nella notte dalla diplomazia di Pechino.

Xi è in Francia per i 60 anni delle relazioni ufficiali tra i due Paesi, dopo averlo già fatto nel 2014 e nel 2019, rispettivamente, per i 50 e 55 anni.

«Quali importanti rappresentanti delle civiltà orientale e occidentale, Cina e Francia hanno una lunga storia di apprezzamento e ammirazione reciproci.

I pensatori dell'Illuminismo francese si sono rivolti allo studio della cultura cinese secoli fa, e grandi pensatori e scrittori francesi come Voltaire, Diderot, Hugo e Balzac sono diventati nomi familiari in Cina», ha aggiunto Xi.

Negli ultimi anni, il rapporto è salito «a nuovi livelli e i due Paesi continuano a fare progressi nella cooperazione in materia di aviazione, aerospaziale, energia nucleare, agroalimentare e sviluppo verde».

I due Paesi godono «di stretto coordinamento e cooperazione sulla risposta climatica, sulla protezione della biodiversità e sulla governance globale»; ha concluso Xi.

SDA