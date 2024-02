La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya IMAGO/Belga

Dopo la morte del marito, Yulia Navalnaya è diventata un simbolo di coraggio e di forza. Oltre ad accusare il presidente russo Vladimir Putin di omicidio, ora vuole continuare la lotta di Alexei Navalny per una Russia libera.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la morte dell'oppositore russo Alexei Navalny, l'attenzione si sta concentrando sulla vedova Yulia Navalnaya.

La donna vuole continuare la lotta del marito per la libertà.

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, si è rivolta direttamente al presidente russo Vladimir Putin: «Sarà punito per quello che ha fatto al nostro Paese, alla mia famiglia, a mio marito. Sarà ritenuto responsabile e quel giorno arriverà presto». Mostra di più

Yulia Navalnaya ha preso la sua decisione: vuole raccogliere la difficile eredità del marito.

In un'emozionante sfida al leader del Cremlino Vladimir Putin, la vedova del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia, ha annunciato che continuerà la missione del marito. «Porterò avanti la causa di Alexei Navalny, combattendo per il nostro Paese. E vi invito a stare al mio fianco», ha dichiarato in un videomessaggio pubblicato lunedì su YouTube.

Solo la sera prima, la vedova aveva fatto un post su Instagram per la prima volta dalla morte del marito. Una foto mostra la coppia teneramente abbracciata e nella didascalia la 47enne ha scritto: «Ti amo». Migliaia di persone hanno commentato l'immagine e le hanno dato coraggio e forza. Lunedì mattina il post aveva superato il mezzo milione di visualizzazioni.

Non è però chiaro se l'economista, che lunedì era in visita a Bruxelles, abbia intenzione di tornare in Russia per lavorare con l'opposizione. In quel caso rischierebbe di essere arrestata, perché il movimento di Navalny è stato classificato come estremista dalle autorità russe.

Navalnaya definisce Putin un «assassino»

In lacrime, la madre di due figli ha accusato Putin non solo di aver ucciso suo marito, ma anche di aver cercato di togliere alla Russia le speranze di libertà e giustizia. Per questo ora vuole continuare la lotta. Nel suo video si vedono molte immagini private e registrazioni delle apparizioni pubbliche di Navalny.

In risposta, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito le sue parole «accuse turpi e assolutamente infondate contro il capo di Stato russo». Ma dato che Navalnaya è vedova da pochi giorni, non ha voluto commentare ulteriormente le sue parole, ha aggiunto.

Navalnaya era solita agire in secondo piano quando si trattava dei progetti politici del marito. Ma l'attacco con il veleno contro l'oppositore russo, avvenuto il 20 agosto del 2020, ha cambiato la sua reticenza.

«In quel momento ho pensato: "Devo portarlo via da qui"»

Mentre Navalny lottava per la vita nella città siberiana di Omsk, Navalnaya si è presentata fuori dall'ospedale con una giacca di pelle e occhiali da sole scuri e ha invitato il mondo a difendere la vita del marito.

Circondata da giornalisti e telecamere, ha fatto tutto il possibile per liberare l'uomo dalla morsa dei medici russi, che nel frattempo cercavano di utilizzare teorie grossolane per far sparire l'avvelenamento di Navalny dietro diagnosi avventurose.

«In quel momento ho pensato: "Devo portarlo via da qui"», ha raccontato Navalnaya, che alla fine è riuscita a organizzare il trasferimento all'ospedale Charité di Berlino, in modo che potesse ricevere un trattamento medico sicuro. In seguito, la donna nata a Mosca è apparsa ripetutamente sui social media al capezzale del marito in Germania.

Combattente per la libertà come Svetlana Tikhanovskaya

Nonostante gli avvertimenti, dopo la guarigione Navalny è tornato in patria. «Cameriere, portaci della vodka, stiamo tornando a casa», aveva detto durante il volo, citando una battuta di un film cult russo.

L'oppositore del Cremlino è stato arrestato dalla polizia subito dopo l'atterraggio e separato dalla moglie. Una folla ha accolto la donna fuori dall'aeroporto gridando il suo nome.

Dopo il fermo del marito, Navalnaya ha lanciato un'ampia campagna sui social media e ha invitato a protestare contro la detenzione del marito. È stata arrestata durante una manifestazione di protesta nel 2021 e tenuta in custodia dalla polizia per diverse ore.

La 47enne è sempre stata al fianco del marito durante i suoi processi. Ora è una delle donne forti in Russia che si oppongono alla guardia del Cremlino. Dimostra coraggio e fermezza, e questo la mette sullo stesso piano di Svetlana Tsikhanouskaya e Maria Kalesnikava, diventate simbolo delle proteste in Bielorussia e poi portavoce dell'opposizione riconosciuta a livello internazionale.

Non è un'ipotesi inverosimile. «Da moglie di un politico, è diventata lei stessa un politico», afferma il politologo Konstantin Kalachev in un'intervista all'agenzia di stampa AFP. «Ha carisma e fascino, è una persona creativa e coraggiosa. Può facilmente sostituire il marito, se necessario».

«Navalnaya ha bisogno di un proprio profilo per lavorare all'opposizione»

La politologa russa Tatyana Stanovaya ha scritto su Telegram delle prospettive di successo del lavoro di opposizione di Navalnaya, affermando che ci sono molte «insidie» per lei. La vedova dovrebbe uscire dall'ombra del marito e sviluppare il proprio profilo come figura politica indipendente con una squadra.

Inoltre, aggiunge, il «filo-occidentalismo» è particolarmente tossico nel Paese: per molti russi è visto come un tradimento e un lavoro per il nemico.

«Tutto questo non significa che non otterrà nulla», ha detto Stanovaya. Ma tutto dipende dai suoi contenuti e dal suo stile.

La famiglia è unita dietro al padre

Alexei Navalny e sua moglie Yulia si sono conosciuti in vacanza in Turchia nel 1998. Si sono sposati nel 2000, lo stesso anno in cui Vladimir Putin è diventato presidente della Russia. Nel 2001 è nata la prima figlia Daria Navalnaya e sette anni più tardi, nel 2008, il secondogenito Zahar Navalny.

Daria aveva dieci anni quando suo padre fu arrestato per la prima volta. In passato, ha ripetutamente criticato la sua detenzione sui social media e sulle piattaforme politiche e, più recentemente, ne ha chiesto il rilascio.

Quando il padre non ha potuto ritirare di persona il Premio Sacharov dell'UE nel 2021 a causa della sua prigionia, è stata lei a sostituirlo.

Redatto con materiale di ATS e AFP.