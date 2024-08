Mohammad Yunus in una foto d'archivio Keystone

«Nel suo regno di 15 anni, la brutale dittatura di Sheik Hasina ha distrutto tutte le istituzioni del paese e ha palesemente manipolato tutte le elezioni»: lo ha detto Mohammad Yunus nel suo primo incontro con diplomatici stranieri e rappresentanti dell'ONU a Dacca.

SDA

L'84enne Nobel per la pace, da undici giorni alla guida del governo ad interim del Bangladesh, ha chiesto il sostegno della comunità internazionale per ricostruire il paese dopo la «Seconda Rivoluzione», come ha definito l'insurrezione di massa suscitata dalle proteste degli studenti, che ha portato alle dimissioni e alla fuga di Sheik Hasina lo scorso 5 agosto.

«Il primo compito del mio governo e di quello che uscirà dalle elezioni sarà ricostruire le istituzioni e far diventare il Bangladesh una vera democrazia». Dopo le riforme della Commissione elettorale, del sistema giudiziario, dell'amministrazione civile, delle banche, delle forze di sicurezza e dei media, il secondo obiettivo sarà proteggere l'industria tessile del paese.

Yunus ha inoltre annunciato un'inchiesta imparziale e credibile sui responsabili del «massacro di centinaia di cittadini e il ferimento di varie migliaia» durante le manifestazioni; un'equipe di osservatori dell'Onu è attesa nel paese questa settimana per avviare le indagini.

Yunus ha infine confermato l'impegno a proteggere il milione e oltre di Rohingya rifugiati nel paese dalla Birmania.

SDA