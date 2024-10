Il presidente ucraina Volodymyr Zelensky Keystone

È imperativo che i leader dell'Ue decidano in fretta sul prestito da 50 miliardi concordato in ambito G7 perché i le risorse servono per costruire i droni con cui l'Ucraina combatte la sua guerra.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio Europeo. «Il momento è adesso, spero che nessuno blocchi questa iniziativa, ne abbiamo bisogno il prima possibile».

Il piano della vittoria, che sarà discusso oggi con i 27 leader dell'Ue, serve per «rafforzare l'Ucraina» anche dal punto di vista «diplomatico», ha aggiunto Zelensky. «Molte persone hanno condiviso queste idee», ha sottolineato concedendo che alcuni punti non sono nuovi, come l'abolizione delle restrizioni sulle armi a lungo raggio.

«Prima tutti ci hanno detto no, poi hanno visto che abbiamo sviluppato le nostre capacità e alcuni Paesi ci hanno ripensato», ha detto. «Ora dobbiamo ancora convincere alcuni partner dentro l'Ue e, insieme, anche fuori dall'Ue».

