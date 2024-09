Zelensky ha presentato il suo "Piano per la vittoria" a Trump durante un incontro a porte chiuse venerdì. Keystone

Volodymyr Zelenskiy ha detto in un'intervista a Fox News di aver ricevuto «informazioni molto dirette» da Donald Trump secondo cui l'ex presidente degli Stati Uniti sosterrà l'Ucraina se sarà rieletto alla Casa Bianca.

SDA

«Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente... Ma ho ricevuto da Donald Trump informazioni molto dirette che sarà dalla nostra parte, che sosterrà l'Ucraina» nella guerra contro Mosca, ha dichiarato.

Zelensky, che si trovava negli Stati Uniti per l'assemblea generale delle Nazioni Unite, ha presentato il suo «Piano per la vittoria» a Trump durante un incontro a porte chiuse venerdì, dopo che il tycoon aveva promesso che avrebbe lavorato sia con l'Ucraina che con la Russia per porre fine al loro conflitto.

Il leader ucraino, che ha anche incontrato anche la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica Kamala Harris e il presidente Joe Biden, ha detto che sta cercando il sostegno unitario degli Stati Uniti contro l'invasione russa e non appoggerà nessuna delle due parti nelle elezioni statunitensi. «Non voglio essere coinvolto nel periodo elettorale... Non voglio perdere una o l'altra parte degli americani», ha detto Zelensky a Fox News.

