Personale ridotto nei centri italiani in Albania per il rimpatrio dei migranti. Nell'immagine d'archivio dell'8 novembre il centro di Schengjin. Keystone

Gli operatori di Medihospes, l'ente gestore dei centri italiani in Albania per il rimpatrio dei migranti, lasceranno Schengjin e Gjader per rientrare in Italia entro il fine settimana.

Lo scrive oggi il quotidiano italiano d'indirizzo comunista Il Manifesto, sostenendo che al momento è previsto il rientro di tutti gli operatori e che non sono previsti ricambi in Albania.

Da fonti della presidenza del Consiglio dei ministri, l'agenzia di stampa italiana Ansa ha appreso che i centri in Albania restano comunque operativi e vigilati: attualmente il personale è stato ridotto e varia in base alle esigenze del momento.

La giustizia italiana non ha convalidato il trattenimento di migranti nei centri albanesi.

