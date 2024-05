Sono sospettati per furti compiuti negli ultimi mesi Tipress

Cinque persone sospettate di aver messo a segno negli ultimi mesi numerosi furti con scasso in abitazioni sono state arrestate ieri, 22 maggio, in due distinti interventi in territorio di Mendrisio.

Ne ha dato notizia giovedì il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale.

La prima serie di arresti è avvenuta poco dopo le 7:00 sull’A2 durante un controllo della circolazione. In manette sono finiti una 21enne e un 18enne italiani, e un 17enne serbo.

Gli ulteriori arresti sono avvenuti in tarda mattinata a Mendrisio. Si tratta di una 22enne e un 17enne, serbi residenti in Italia.

Entrambe le inchieste sono affidate alla pp Chiara Buzzi.

