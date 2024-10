Guardia di Finanza

Era agli arresti domiciliari (anche per rapina e resistenza a pubblico ufficiale) a Como, ma si trovava alla stazione di Chiasso.

Si tratta di un cittadino italiano 39enne che la guardia di finanza ha fermato venerdì nell'ambito di un controllo alla frontiera.

I militi si sono insospettiti per la presenza dell'uomo in attesa sulla banchina, senza bagaglio e «stranamente nervoso e agitato», si legge in un comunicato. Dagli accertamenti è poi emerso che il 39enne aveva lasciato senza autorizzazione la sua abitazione.

Nei suoi confronti è scattato l'arresto, con pena patteggiata di otto mesi di reclusione.

