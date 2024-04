Da Scherrer a Pini tipress

La poltrona di sindaco di Locarno, che era dal 2015 di Alain Scherrer, non ripresentatosi, andrà probabilmente a Nicola Pini.

Il liberale-radicale ha surclassato tutti domenica e sarà sindaco ad interim. Per il PLR non si ricandidava nemmeno Davide Giovannacci, ma il partito ha confermato i suoi tre seggi.

Chi invece ne perde uno sono i Verdi: Pierluigi Zanchi non è rieletto perché raddoppia il Centro con due veterani della politica locarnese ritornati in scena: Claudio Franscella e Marco Pellegrini.

Restano in carica sia Nancy Lunghi (Sinistra) che Bruno Buzzini (Lega/UDC). Niente da fare per Bruno Cereghetti, che si presentava per Avanti.

