Immagine simbolica. ©Ti-Press/Carlo Reguzzi

La Città di Lugano comunica che le polizze per il pagamento o i rimborsi dei contributi di canalizzazione LALIA verranno recapitati o accreditati entro fine mese. Lo riporta la RSI.

Ci sono tre opzioni di pagamento. La prima consiste nel pagare l'intera somma entro il 29 febbraio 2024 (polizza «contributo totale»).

La seconda nel pagare in 10 rate annuali, con interesse del 5% e saldando la prima rata entro il 29 febbraio (polizza «contributo annuale»). È possibile solo se l'importo supera i 1'000 franchi e può essere interrotta richiedendo il pagamento a saldo.

La terza modalità prevede il pagamento dell'importo dovuto tramite una rateizzazione di massimo 2 anni con non più di 24 rate mensili, senza interessi di mora, per ogni singolo mappale/PPP e con la scadenza della prima rata non oltre il 29 febbraio. In questo caso si compila un formulario.