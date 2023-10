Si vuole evitare il traffico di aggiramento Keystone

Nei Grigioni le misure attuate con il progetto pilota dello scorso inverno lungo la A28, in corrispondenza delle uscite di Jenaz, Schiers, Gruesch, Seewis, Zizers e Landquart est, hanno generato l'effetto auspicato e per questo si intende progressivamente automatizzarle, anche se non sarà possibile farlo del tutto il prossimo inverno.

È quanto discusso nella quarta tavola rotonda sul traffico di aggiramento, che ha riunito rappresentanti di comuni, regioni, Cantone e Confederazione.

Giovedì si è parlato anche della A13, dove i provvedimenti dell'estate, con il passaggio dal triage al dosaggio, sono stati ritenuti efficaci.

Swisstxt