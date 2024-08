Abusi iniziati quando era una bimba Imago

Dovrà scontare sette anni e mezzo di carcere e sottoporsi a un trattamento ambulatoriale il 28enne del Locarnese a processo oggi, martedì, alla Corte delle assise criminali di Lugano, accusato di abusi sulla sorellastra.

Lo ha deciso la corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta.

Nei suoi confronti è stato decretato il divieto a vita di svolgere attività a contatto con i minorenni.

L'avvocata della difesa, Carolina Lamorgese, aveva domandato una pena contenuta di cinque anni.

L’atto di accusa ripercorso in aula fa stato di un lunghissimo elenco di abusi, oltre 350 episodi avvenuti sull’arco di sei anni. Da quando la vittima era solo una bambina, fino al momento in cui lei, nel 2023, ha avuto il coraggio di denunciarlo.

Si va dai toccamenti ai rapporti più spinti, fino ad arrivare alle 20 violenze carnali dello scorso anno.

Numeri che il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha definito «raccapriccianti», in una stima oltretutto al ribasso.

«Chiedo scusa per il dolore che ho causato – ha dichiarato l’uomo, reo confesso. Non posso tornare indietro, ma voglio curarmi e pagare per ciò che ho fatto».

Ruggeri aveva chiesto 11 anni e mezzo di carcere.

