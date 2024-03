Accoltellato un uomo a Chiasso, arrestato un 27enne

Nella foto la polizia al lavoro in Via Pestalozzi a Chiasso dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo cinquantenne accoltellato. © Ti-Press / Francesca Agosta

Oggi, venerdì, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in un appartamento in via Pestalozzi a Chiasso. Dopo una segnalazione è stato arrestato un 27enne. Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale ticinesi, precisando che la vittima è stata accoltellata.

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì mattina, poco dopo le 7:00, è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo in un appartamento di via Pestalozzi a Chiasso.

Si tratta di un 50enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, che secondo la Polizia cantonale ticinese è stato accoltellato.

In seguito a una segnalazione è stato arrestato un 27enne, un cittadino somalo domiciliato in Mendrisiotto.

Il giovane è accusato di assassinio. Mostra di più

Questo venerdì mattina è stato ritrovato un cadavere di un uomo di 50 anni - cittadino svizzero - in un appartamento in via Pestalozzi a Chiasso. Come rendono noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese, in seguito a una segnalazione è stato fermato e arrestato un giovane uomo di 27 anni - cittadino somalo domiciliato nel Mendrisiotto.

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta, la vittima è deceduta a causa di ferite provocate da un'arma da taglio.

L'ipotesi di reato a carico del 27enne è di assassinio e in via subordinata omicidio intenzionale. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Inoltre gli approfondimenti sulla dinamica del fatto di sangue proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi e la raccolta di testimonianze.