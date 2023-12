Elia Arrigoni, Norman Gobbi, Damiano Crivelli ti.ch

Accordo su alcuni controlli tra il Canton Ticino, tramite il Dipartimento delle istituzioni e l’Associazione Carrosserie Suisse Sezione Ticino.

La Sezione della circolazione riconoscerà i controlli in alcuni specifici ambiti eseguiti dalle carrozzerie associate a Carosserie Suisse, come prassi per licenze di circolazione collettive e quelle relative a targhe professionali.

Le carrozzerie vengono inoltre autorizzate a eseguire riparazioni post-collaudo e a sottoscrivere i rapporti di perizia di prima immatricolazione.

Il Dipartimento delle istituzioni – si legge in una nota - intende così migliorare la propria efficienza nell’attività di sorveglianza.

Swisstxt